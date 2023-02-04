В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Сигнал тревоги был объявлен практически одновременно в регионах в 17.50 по Москве.

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В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Тревога была объявлена практически одновременно во всех областях в 17.50 по Москве.

По информации ресурса, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Харьковской областях страны. Ранее, 30 января, сигнал тревоги прозвучал почти одновременно в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября в качестве ответной реакции на теракт на Крымском мосту. Под прицелом находятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Сирены воздушной тревоги звучат в областях Украины практически каждый день.