Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Сигнал тревоги прозвучал почти одновременно в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

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После обеда в ряде областей Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сигналы воздушной тревоги были зафиксированы в 14.21 и 14.22 по московскому времени. В красный цвет на карте окрасились Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Киеву участки Запорожской и Херсонской областей.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября в качестве ответной реакции на теракт на Крымском мосту. Под прицелом находятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Сирены воздушной тревоги звучат в областях Украины регулярно.

В воскресенье, 29 января, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.