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Конор Макгрегор проведет первый за два года бой против Майкла Чендлера

Алексей Курильченко
18:43 04.02.2023
Бойцы будут драться в рамках реалити-шоу, где также будут выполнять роли тренеров.
Конор Макгрегор проведет первый за два года бой против Майкла Чендлера
© Фото: HOCH ZWEI, Globallookpress
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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, проведет своей первый поединок с 2021 года. Его оппонентом станет американец Майкл Чендлер - трехкратый чемпион Bellator в легком весе.

О предстоящем поединке заявил глава UFC Дейна Уайт в время прямой трансляции в Twitter. Поединок состоится в рамках реалити-шоу The Ultimate Fighter 31. Оба спортсмена сначала будут выполнять роль тренеров, но в финале сойдутся в октагоне.

Последний на данный момент поединок Макгрегора состоялся в 2021 году. Тогда против ирландца выступил американец Дастин Пуарье. В ходе схватки Макрегор сломал ногу, а Пуарье была зачитана победа техническим нокаутом.

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