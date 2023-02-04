Конор Макгрегор проведет первый за два года бой против Майкла Чендлера

Бойцы будут драться в рамках реалити-шоу, где также будут выполнять роли тренеров.

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, проведет своей первый поединок с 2021 года. Его оппонентом станет американец Майкл Чендлер - трехкратый чемпион Bellator в легком весе.

О предстоящем поединке заявил глава UFC Дейна Уайт в время прямой трансляции в Twitter. Поединок состоится в рамках реалити-шоу The Ultimate Fighter 31. Оба спортсмена сначала будут выполнять роль тренеров, но в финале сойдутся в октагоне.

Последний на данный момент поединок Макгрегора состоялся в 2021 году. Тогда против ирландца выступил американец Дастин Пуарье. В ходе схватки Макрегор сломал ногу, а Пуарье была зачитана победа техническим нокаутом.