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Правительство РФ утвердило порядок ведения реестра земель сельхозназначения

Елизавета Потейчук
18:39 04.02.2023
Как отметили в кабмине ресурс станет инструментом оценки состояния земель и позволит ускорить процесс поиска возможностей для сельхозпроизводства.
Правительство РФ утвердило порядок ведения реестра земель сельхозназначения
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Правительство России разработало и утвердило порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сказано в распоряжении, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как уточняется в распоряжении, в реестре будет прописан полный объем достоверных систематизированных сведений об использовании и состоянии сельхозземель, а также информация об участках и зданиях, находящихся на их территориях. Это позволит сделать ресурс инструментом оценки состояния земель, который ускорит поиск возможностей для сельхозпроизводства. Информацию для внесения в реестр, добавили в кабмине, будут докладывать подведомственные Минсельхозу организации, а также органы власти и госкорпорация «Роскосмос».

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что несколько стран Евросоюза и Украина препятствуют отправке российских удобрений нуждающимся странам в рамках зерновой инициативы. Он также отметил, что Россия способна поставлять 2,5 млн тонн сырья ежегодно, из которого можно произвести семь миллионов тонн удобрений.

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