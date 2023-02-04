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«Десятый наш десантный батальон»: в штабе ВКС РФ прошел концерт с участием Народных артистов России

Вероника Волосунова
17:09 04.02.2023
На мероприятии также выступили актеры театра и кино. Они читали стихи и пели песни, в том числе «Десятый наш десантный батальон» и «Первым делом самолеты».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ
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Народные и Заслуженные артисты России провели военно-патриотическую акцию в штабе дальней авиации Воздушно-космических сил РФ в Москве. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В акции приняли участие участники Международного кинофестивали «Алые паруса в Артеке», актеры театра и кино, Народные и Заслуженные артисты России, в том числе Наталья Гвоздикова, Андрей Соколов, Юрий Чернов, Татьяна Судец, Любовь Руденко, Галина Бокашевская, Андрей Межулис.

Артисты поддержали ВС РФ и СВО чтением стихов и исполнением известных музыкальных произведений. Звучали слова из песен «Десятый наш десантный батальон», «Первым делом самолеты» и многих других. Завершил мероприятие командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, выразивший благодарность за проведенную акцию.

Ранее на концерте в зоне СВО исполнили известные композиции, близкие сердцам аудитории, в том числе песню Цоя и музыку из «Пиратов Карибского моря».

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