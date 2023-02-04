Киев вышел из соглашения с Россией об исследовании космоса

Это очередной случай, когда Украина в одностороннем порядке выходит из соглашений с Россией и со странами СНГ.

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В Киеве сообщили о расторжении межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере мирного исследования космоса в одностороннем порядке. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях», - следует из его сообщения.

Документ подписали в 1996 году. Напомним, что Украина систематически делает заявления о выходе из соглашений, подписанных с РФ и Белоруссией, а также с государствами СНГ.

До этого Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах, которое было подписано в 2009 году.