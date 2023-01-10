Украина разорвала соглашение с Россией о торговых представительствах

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Украина вышла из межправительственного соглашения с Россией о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран. С заявлением об этом выступил представитель украинского кабинета министров Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о взаимном учреждении отделений торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в РФ и отделений торгового представительства РФ в Украине, подписанное 29 апреля 2009 в Москве», - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса. С соответствующим обращением к нации тогда выступил президент Украины Владимир Зеленский. В ответ на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила официальному Киеву, что он давно и ежедневно разрывал отношения с Москвой, поочередно выходя из двусторонних отношений.