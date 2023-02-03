В Новой Москве обнаружили троих погибших при пожаре в частном доме
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожар ликвидирован.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В результате пожара в частном двухэтажном доме в Новой Москве обнаружены тела троих погибших. Территория возгорания составила 80 квадратных метров, частично обрушилась кровля.
В МЧС Москвы сообщение о возгорании поступило в 19:36. В 21:07 пожар удалось ликвидировать.
Ранее пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках в Севастополе. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 200 квадратных метров.