Патриотическая акция «Бескозырка» с участием 50000 человек прошла в Новороссийске

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В Новороссийске 3 февраля отметили 80-летие высадки героического десанта под командованием майора Цезаря Куникова на Малую землю. В городе в связи с этим 55 лет назад прошла первая патриотическая акция «Бескозырка».

В настоящее время акция имеет статус всероссийской. В шествии приняли участие 50000 человек. Подвиг героев чествуют все жители, а также многочисленные гости города-героя, число которых составило свыше 2000 человек. Кульминацией патриотического шествия стало действие, когда матрос опустил на поверхность моря бескозырку - главный символ героизма и отваги защитников Малой земли.

Ранее сразу в нескольких районах Волгограда прогремел праздничный салют в честь празднования 80-й годовщины победы советских войск в битве за Сталинград. Небо Волгограда озарили световые лучи, которые явили собой символ моста Памяти между победителями и их потомками.