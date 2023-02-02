В небе Волгограда прогремел праздничный салют в честь 80-летия победы в битве за Сталинград

Небо Волгограда озарили световые лучи, которые явили собой символ моста Памяти между победителями и их потомками.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сразу в нескольких районах Волгограда прогремел праздничный салют в честь празднования 80-й годовщины победы советских войск в битве за Сталинград. В частности, волгоградцы смогли понаблюдать за фейерверком на нижней террасе Центральной набережной и на Мамаевом Кургане.

По данным областной администрации, для создания масштабного салюта использовалось 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра. Фронт показа составил 300 метров. Небо над набережной озарило множество световых лучей, которые, пересекаясь, символизировали мост Памяти между победителями и их потомками.

Ранее в честь годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом с визитом в Волгоград приезжал президент России Владимир Путин. В частности, глава государства принял участие в церемонии возложения цветов на Мамаевом Кургане. Затем российский лидер встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.