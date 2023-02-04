Захарова предупредила, что участников «киевской сходки» с ЕС ждет разочарование

Дипломат обратила внимание, что как не раз заявляли российские власти, цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены.

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Участникам саммита Евросоюз - Украина ждет жесткое разочарование, ведь им предстоит ответить в том числе перед своими гражданами за финансовую поддержку геополитической игры «до последнего украинца». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Всех участников киевской сходки 3 февраля сего года ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра “до последнего украинца”», - говорится в сообщении дипломата на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, как неоднократно заявляли российские власти, цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены.

Также Мария Захарова заявила, что высказывания чиновников Европейского союза по итогам саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых основывалась политика Евросоюза.