В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова предупредила, что участников «киевской сходки» с ЕС ждет разочарование

Елизавета Потейчук
15:49 04.02.2023
Дипломат обратила внимание, что как не раз заявляли российские власти, цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены.
Захарова предупредила, что участников «киевской сходки» с ЕС ждет разочарование
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

Участникам саммита Евросоюз - Украина ждет жесткое разочарование, ведь им предстоит ответить в том числе перед своими гражданами за финансовую поддержку геополитической игры «до последнего украинца». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Всех участников киевской сходки 3 февраля сего года ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра “до последнего украинца”», - говорится в сообщении дипломата на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, как неоднократно заявляли российские власти, цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены.

Также Мария Захарова заявила, что высказывания чиновников Европейского союза по итогам саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых основывалась политика Евросоюза.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
14:43 Армия
МО РФ: под Краматорском и Угледаром уничтожены два украинских склада боеприпасов
13:58 В стране и мире
Видео
В обрушившейся после обстрела квартире в Донецке находились люди
12:30 Армия
Видео
МО РФ показало возвращение российских бойцов с подконтрольной киевскому режиму территории
11:36 В стране и мире
Украинские националисты обстреляли два района в Донецке
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.