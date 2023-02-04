Захарова указала, что заявления брюссельских чиновников после саммита в Киеве перечеркивают принципы ЕС

По словам дипломата, ЕС сулит Киеву европерспективу в нарушение своих требований к кандидатам и декларирует «общность ценностей».

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высказывания чиновников Европейского союза по итогам саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых основывалась политика Евросоюза. Дипломат подчеркнула, что ЕС сулит Киеву европерспективу в нарушение своих требований к кандидатам и декларирует «общность ценностей».

«Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС», - приводит сайт МИД РФ слова Захаровой.

Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил «Звезде», что Саммит спровоцирует дистанцирование стран Европы от участия в дальнейшей поддержке Украины. Напомним, коллегия Еврокомиссии находится с визитом в Киеве для обсуждения процесса подготовки Украины к вступлению в Евросоюз.

Напомним, 3 февраля коллегия Еврокомиссии находится с визитом в Киеве для обсуждения процесса подготовки Украины к вступлению в Евросоюз. Отмечается, что в ходе встречи затрагивались вопросы помощи объединения Украине, а также тема продовольственной безопасности.