Политолог Мухин назвал саммит ЕС - Украина началом жесткого конфликта внутри Европы

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Саммит Евросоюз - Украина интересен с той точки зрения, что в ЕС с подозрением относятся к втаскиванию Украины в организацию. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Объясняется это очень просто: Украина - это страна, которая не производит валовый продукт, она только потребляет. Причем отказать ей невозможно, потребляет она очень много. Аппетиты, которые озвучивали в свое время украинские чиновники, - это от восьми до 20, а то и до 30 миллиардов долларов или евро в год», - пояснил Мухин.

В связи с этим саммит Европейского союза на Украине, с одной стороны, дает понять, что Вашингтон намерен переложить финансовое бремя на ЕС, подчеркивает специалист. С другой стороны, Брюссель участвует в этой игре, поощряя Украину в стремлении вступить в Евросоюз, но сами европейские страны будут отрицательно относиться к такому шагу, предполагает эксперт.

«Скорое вступление Украины в Европейский союз - это не то что большое обременение для этого интеграционного объединения, это, по сути, обозначает его конец. Потому что Европейский союз просто не потянет Украину. В этой связи возникает вопрос раскола внутри Европейского союза по украинской линии», - объясняет Мухин.

Политолог также подчеркнул, что саммит ознаменовывает начало жесткого конфликта внутри ЕС, а также вероятного дистанцирования многих европейских государств от участия в поддержке Киева.

Напомним, коллегия Еврокомиссии находится с визитом в Киеве для обсуждения процесса подготовки Украины к вступлению в Евросоюз. Отмечается, что в ходе встречи также будут затронуты вопросы помощи объединения Украине, а также тема продовольственной безопасности.