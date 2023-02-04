Пожарную лестницу применили для доступа к обрушившейся квартире в Донецке

Еще один украинский снаряд упал посреди дороги на главной улице города.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донецке один из снарядов украинской системы залпового огня «Град» попал в жилой дом. В результате обрушения перекрытий пострадали жилые помещения и салон на первом этаже здания. К месту ЧП прибыла пожарная машина, чтобы спасатели могли протянуть лестницу и начать искать людей, которые могут быть под обломками.

Еще один из снарядов упал прямо посреди проезжей части. Инцидент произошел на улице Артема - главной улице города. На месте падения образовалась небольшая воронка.

Напомним, 4 февраля украинские боевики нанесли очередной удар по Донецку. Так, шесть снарядов «натовского» калибра упали в Кировском и Петровской районе города. О пострадавших не сообщается.