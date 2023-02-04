В стране и мире Украинские националисты обстреляли два района в Донецке Анастасия Бобылева Под удар попали Кировский и Куйбышевский районы города. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики выпустили шесть снарядов «натовского» калибра по Донецку. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», - сообщает ведомство. Ранее стало известно об обстреле ЛНР, в результате которого погиб 10-месячный ребенок. Девочка была у матери на руках, когда прогремел взрыв. На мать и дочь посыпались осколки разбитого окна, малышка не выдержала полученных травм. Экспертное мнение и аналитика