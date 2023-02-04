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В Германии высказались о роли России в диверсии на «Северных потоках»

Анастасия Бобылева
12:47 04.02.2023
Генпрокурор страны подчеркнул, что расследование продолжается и что пока версия об иностранном вмешательстве не подтвердилась.
В Германии высказались о роли России в диверсии на «Северных потоках»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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У ФРГ нет доказательств причастности России к аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил генпрокурор страны Питер Франк.

«Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается», - цитирует его Welt am Sonntag.

Франк подчеркнул, что пока версия об иностранном вмешательстве не подтвердилась. Исследовательские суда взяли пробы воды и грунта и фрагменты трубопроводов, но из полученной информации нельзя сделать какие-либо выводы о роли России в произошедшем.

Более того, недавно стало известно, что немецкие исследователи не исключают вины Запада в произошедшем. Издание Times пишет, что диверсию могли совершить с целью обвинить РФ в произошедшем.

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