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Депутат Саралиев опубликовал кадры возвращения 63 военнослужащих РФ из украинского плена

Алексей Курильченко
11:35 04.02.2023
На месте обмена дежурили медики для оказания помощи раненным военнослужащим.
© Видео: Шамсаил Саралиев, Telegram © Фото: Шамсаил Саралиев, Telegram
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Депутат Государственной Думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возращением 63 российских военнослужащих с территории, подконтрольной киевскому режиму. Кадры были опубликованы в его Telegram-канале.

«Министерство обороны РФ проводит сегодня очередной обмен военнопленными. Еще 63 наших бойца возвращаются в Россию, к своим родным и близким, которые их ждут», - написал Саралиев.

На кадрах показан автобус, на котором военнослужащие были вывезены с территории Украины. На месте обмена также дежурят машины скорой помощи для военнослужащих, получивших ранения.

Напомним, Министерство обороны России 4 февраля сообщило о возвращении 63 российский военнослужащих с территории, подконтрольной киевскому режиму. Обмен состоялся в результате сложного переговорного процесса. При посредничестве руководства ОАЭ в состав группы освобожденных были включены лица «чувствительной категории».

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