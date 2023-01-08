Опубликованы кадры возвращения 50 российских военнослужащих из украинского плена

Спасенные военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию в московских медучреждениях Минобороны.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Российское Министерство обороны опубликовало кадры возвращения 50 российских военнослужащих, которые содержались в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Спасти их из плена удалось в ходе переговорного процесса 8 января.

В ближайшее время освобожденных военнослужащих отправят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Там они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Ранее стало известно о возвращении 82 российских военнослужащих из украинского плена. Всем военнослужащим уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов