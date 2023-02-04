Армия Армия Армия

Центр по подготовке автобронетанковых войск наградили Почетной грамотой Президента РФ

10:26 04.02.2023
Также на церемонии выдали награды военнослужащим Учебного центра, отличившимся в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Воронежской области Учебному Центру по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны России вручили Почетную грамоту Президента РФ. Награда была вручена за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке высококвалифицированных военных кадров.

Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа вручил Почетную грамоту Верховного Главнокомандующего ВС РФ начальнику Учебного центра.

В конце церемонии государственные награды также выдали военнослужащим Учебного центра, отличившимся при выполнении задач в зоне СВО. Их отметили за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее бойцам спецназа, проявившим себя в зоне спецоперации, вручили медали «За отвагу», «Жукова» и «Суворова». Работа бойцов сопряжена с большим риском для жизни, они организовывают засады на маршрутах колонн врага, совершают рейды в тыл противника, выполняют корректировку артиллерийского огня.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
08:11 В стране и мире
Посол РФ Антонов заявил, что передачей дальнобойных бомб Киеву США обостряют конфликт
05:54 Армия
Видео
Военные медики показали, как спасают раненых в полевых условиях в зоне СВО
21:23 В стране и мире
В Новой Москве обнаружили троих погибших при пожаре в частном доме
20:41 В стране и мире
Bloomberg: в новом пакете помощи Украине на $2,2 млрд США передадут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.