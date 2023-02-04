Центр по подготовке автобронетанковых войск наградили Почетной грамотой Президента РФ

Также на церемонии выдали награды военнослужащим Учебного центра, отличившимся в зоне спецоперации.

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В Воронежской области Учебному Центру по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны России вручили Почетную грамоту Президента РФ. Награда была вручена за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке высококвалифицированных военных кадров.

Замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа вручил Почетную грамоту Верховного Главнокомандующего ВС РФ начальнику Учебного центра.

В конце церемонии государственные награды также выдали военнослужащим Учебного центра, отличившимся при выполнении задач в зоне СВО. Их отметили за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее бойцам спецназа, проявившим себя в зоне спецоперации, вручили медали «За отвагу», «Жукова» и «Суворова». Работа бойцов сопряжена с большим риском для жизни, они организовывают засады на маршрутах колонн врага, совершают рейды в тыл противника, выполняют корректировку артиллерийского огня.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов