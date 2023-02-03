Опубликованы кадры с места взрыва в Энергодаре

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Очевидцы опубликовали видео с места последствий теракта в Энергодаре.

На кадрах видно, как взорванная машина буквально окутана огнем посреди жилого квартала города. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что сила взрыва была настолько великой, что повылетали окна у близлежащих домов вплоть до девятого этажа.

Немногим ранее стало известно о взрыве автомобиля сегодня утром в Энергодаре. Владимир Рогов назвал происшествие терактом. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.