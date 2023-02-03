Опубликованы кадры с места взрыва в Энергодаре
Огонь окутал взорванный автомобиль, стоящий посреди жилого квартала города.
© Видео: Telegram, Типичный Донецк © Фото: Telegram, Типичный Донецк
Очевидцы опубликовали видео с места последствий теракта в Энергодаре.
На кадрах видно, как взорванная машина буквально окутана огнем посреди жилого квартала города. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что сила взрыва была настолько великой, что повылетали окна у близлежащих домов вплоть до девятого этажа.
Немногим ранее стало известно о взрыве автомобиля сегодня утром в Энергодаре. Владимир Рогов назвал происшествие терактом. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.