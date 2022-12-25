МИД КНР: борьба с гегемонией США является главным успехом китайской дипломатиb

© Фото: imagebroker Guenter Fischer Globallookpress

Среди главных итогов уходящего года в Китае отметили борьбу с первенством США и бесстрашное противостояние политике силового воздействия Вашингтона, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

В свою очередь это позволило КНР ответить антикитайским американцам, в том числе сепаратистам, раскачивающим ситуацию в Тайваньском проливе.

«2022 год имел ключевое значение, он стал важным связующим звеном между внешней политикой, проводимой Китаем в прошлом, и ее дальнейшим развитием, - подчеркнул он, выступая на симпозиуме, который был посвящен китайской дипломатии. - Китай добился новых успехов в работе, проводимой на уровне Коммунистической партии и всей страны. <...> Мы бесстрашно противостояли политике силового воздействия и гегемонии, нанеся мощный удар по зазнайству антикитайских элементов США и сепаратистам, выступающим за так называемую независимость Тайваня», - заявил Ван И.

Не смотря на то, что Соединенные Штаты и другие страны Запада, пытались очернить облик КНР, у Китая получилось использовать площадку ООН для отстаивания своих национальных интересов. Благодаря чему Пекин поддержали многие коллеги на международной арене, добавили в МИД КНР.

«Мы представили все успехи, которых добился Китай на практике в области народной демократии, защищая подлинный демократический дух», - заключил глава МИД КНР.

Напомним, по словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина США не признают поражение и продолжат дальше раскачивать конфликт в Тайваньском проливе, вмешиваясь во внутриполитическую ситуацию в КНР. Об этом он написал в своей статье для дебютного номера журнала «Разведчик».