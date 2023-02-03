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Главврач Холмской больницы рассказала о состоянии школьников после ДТП с автобусом

Анастасия Бобылева
08:57 03.02.2023
С ними работают неврологи, реаниматологи и хирурги, также в ближайшее время в больницу должен прибыть психолог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко рассказала о состоянии детей, прибывших в больницу после ДТП с автобусом и бензовозом.

В ЦРБ доставили восемь школьников, из них у пяти были выявлены физические повреждения. Их поэтапно осматривают врачи: неврологи, реаниматологи, хирурги. Также в больнице ожидают психолога, который поговорит с детьми.

«Дети перепуганы, надо поработать с ними, поэтому родители здесь находятся», - рассказала она.

Светлана Мищенко заверила, что все дети будут осмотрены и по возможности отпущены.

Напомним, 3 февраля на Сахалине в ДТП попал автобус, по утрам доставляющий детей из сел Пожарское и Пятиречье в Чапланово, где находится школа. Он столкнулся с бензовозом и легковым автомобилем. В автобусе ехали школьники в возрасте от 7 до 16 лет.

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