В ДТП на Сахалине пострадали пятеро школьников

В автобусе, попавшем в аварию, находились дети в возрасте от 7 до 16 лет.

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На юге Сахалина в ДТП попал автобус со школьниками, пятеро из них пострадали, погибших нет. О произошедшем сообщает мэр Холмского района Дмитрий Любчинов.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В момент аварии в автобусе находилось 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет», - пишет он в своем Telegram-канале.

Автобус столкнулся с бензовозом и легковушкой, когда направлялся в школу в Чапланово. Любчинов уточняет, что школьников уже отвезли в больницу, также туда приехали их родители.

По словам мэра, все дети были пристегнуты, а водитель ехал с разрешенной скоростью не больше 60 километров в час. Скорее всего, причиной инцидента стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

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