Отличившимся в ходе СВО военным инженерам вручили госнаграды

Военнослужащие инженерных подразделений ВС РФ получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие инженерных подразделений, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне специальной военной операции на Украине, получили заслуженные награды.

Церемония награждения прошла у линии соприкосновения, кадры публикует Министерство обороны РФ. Нашим бойцам вручили медали «За отвагу» и медали Жукова.

Среди награжденных госнаградами - старший лейтенант Роман Тимофеев и ефрейтор Роман Срабионов. Роман Тимофеев, командир взвода инженерных заграждений, в ходе обороны населенного пункта сорвал стремительное наступление противника на одном из танкоопасных направлений. В завязавшемся неравном бою его подразделение уничтожило БМП и три танка, а также 10 украинских боевиков. Противник с потерями отступил.

Роман Срабионов - старший механик-водитель инженерной машины разграждения. Он остановил возгорание склада с украинскими боеприпасами и тем самым спас мирных жителей. Убегая, противник поджег места хранения своего вооружения, что привело к детонации. Роман вместе с расчетом своей боевой машины смог локализовать очаг возгорания. Боеприпасы были вывезены в безопасное место и ликвидированы.

Ранее Минобороны России показало видео с боевой работой расчетом 152-миллиметровых самоходок «Акация» ЮВО в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов