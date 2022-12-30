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Автодром, тренажеры, учебные классы: как учат вождению бойцов под Воронежем

07:10 30.12.2022
Военнослужащие проходят подготовку на танках, бронированных разведывательно-дозорных машин и грузовиках с прицепом.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На базе учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации в Воронежской области, которому 1 января 2023 года исполнится 80 лет, продолжается подготовка российских военнослужащих по вождению колесной и гусеничной техники. Проведены месячные сборы по их доподготовке на танках Т-64 и Т-80, а также сборы по переподготовке экипажей бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. В настоящее время полным ходом идет доподготовка водителей на седельные тягачи КамАЗ-65225 и автомобили КамАЗ-53212 с прицепом.

Тренировки бойцов проходят по принципу «от простого к сложному». Первоначальные навыки в управлении автомобилем обучаемые получают на специальных компьютерных тренажерах, внутреннее оснащение которых полностью соответствует оборудованию штатной кабины грузовика: мониторы на лобовом стекле создают иллюзию дорожного полотна, наблюдаемого водителем, а установленные датчики и приводы создают ощущение движения по местности, транслируемой по монитору. Создается абсолютный «эффект присутствия», но экономится ресурс техники и достигается безаварийность вождения.

Одним из основных мест обучения мобилизованных является автодром, площадь которого составляет 127,3 гектара. Площадка оборудована в соответствии с требуемыми элементами препятствий, дорожными указателями, разметкой, что позволяет одновременно проводить практические занятия по вождению для всех типов автомобилей.

Занятия по практическому вождению проходят в том числе и ночью с использованием светомаскировочных устройств. Общее устройство изучаемых машин военные изучают в учебных классах в ходе классно-групповых занятий, а работы по техобслуживанию проходят в ходе практических занятий на машинах-тренажерах.

Ранее в Мурманской области в районе поселка Алакуртти водители двухзвенных снегоболотоходов арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота совершили 150-километровый марш по пересеченной местности в условиях Заполярья. Водители во время проведения марша плавающих двухзвенных снегоболотоходов ГАЗ-3344-20 «Алеут» совершенствовали практику вождения двухзвенных вездеходов в составе колон, в том числе в условиях ограниченной видимости, бездорожья и глубокого снежного покрова.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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