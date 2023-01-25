Летчики Су-25 ВКС РФ нанесли огневое поражение украинским боевикам на Запорожском направлении

Экипажи «Грачей» слаженно работают в небе на Запорожском направлении, уничтожая живую силу и объекты военной инфраструктуры националистов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевых вылетов опубликовало Минобороны России.

«Грачи» оказывают непосредственную поддержку сухопутным подразделениям над полем боя как днем, так и ночью, а также поражают военные объекты украинских националистов по заданным координатам круглосуточно и при любых метеоусловиях.

В ходе очередного боевого задания пилоты Су-25, действуя в паре, с малых высот нанесли ракетные удары по позициям боевиков, в результате чего были уничтожены огневые точки, живая сила и бронетехника противника. Благодаря этому подразделения ВВО смогли занять более выгодные рубежи на Запорожском направлении.

«Благодаря нашей совместной работе с сухопутными войсками противник несет огромные потери, что способствует нашему продвижению вперед», - заявил летчик штурмовика Су-25 с позывным «Меткий».

Ранее экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили укрепленные позиции украинских боевиков в зоне спецоперации. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.