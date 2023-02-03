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В России разрабатывают комбинированный комплекс для борьбы с вражескими мини-беспилотниками

Марина Крижановская
05:32 03.02.2023
Комплекс основан на новом универсальном боевом модуле с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности.
В России разрабатывают комбинированный комплекс для борьбы с вражескими мини-беспилотниками
© Фото: KC Alfred ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Боевые подразделения противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) планируется оснастить комплексом противодействия мини-беспилотникам и живой силе противника. Соответствующая информация была отображена в статье издаваемого МО РФ журнала «Военная мысль».

В материале авторы рассмотрели типы БПЛА и привели анализ средств и способов противодействия им. По их мнению, наиболее эффективным является комбинированный способ противодействия мини-БПЛА: огневое поражение, СВЧ-обнаружение, сопровождение и подавление, функциональное уничтожение их оптико-электронных систем маломощным лазером. Также возможно применение более мощных лазеров для функционального уничтожения БПЛА.

Авторы обратили внимание на облик и основные задачи боевого применения «перспективного комплекса средств противодействия мини-БПЛА и поражения живой силы противника, основанного на новом универсальном дистанционно управляемом боевом модуле (ДУБМ) с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности».

«Его главное назначение - быть эффективным средством непосредственной обороны объектов и тактических формирований войск (сил) в местах сосредоточения, на марше или на боевых позициях от разведки и ударов средств воздушного нападения (СВН) противника, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) любых типов», - говорится в статье.

Уточняется, что данное техсредство может включать в себя несколько бронеавтомобилей типа «Тайфун» с боевыми модулями дистанционного управления, автоматического прицеливания и ведения воздушной цели, СВЧ-обнаружением, а также «сопровождением и подавлением БПЛА, маломощным лазером, ПЗРК "Верба", объединенных общим управлением». Отмечается, что в состав подразделения по борьбе с БПЛА может быть включен и мобильный комплекс «Рать».

Ранее «Звезда» показала, как военнослужащие ВС РФ вычисляют позиции и технику врага благодаря БПЛА «Элерон-7». Его рабочая высота - 1000-1500 метров при максимальной дальности полета до 50 километров.

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