Обзор на десятки километров: как военнослужащие ВС РФ вычисляют позиции и технику врага благодаря БПЛА «Элерон-7»

Беспилотник способен работать на высоте до 1500 метров при максимальной дальности полета до 50 километров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военнослужащие бегут по полю с беспилотником в руках. Ведь густой туман - это не повод задерживать или отменять вылет. Бойцы спешат в небо, чтобы для противника оставаться незамеченными. Старт готовят прямо с промерзшего поля.

Один из бойцов рассказывает, что бывают такие ситуации, что необходимо взлететь. Поэтому приходится работать и в таких условиях. Пусковая катапульта собирается, как конструктор. Финальная проверка камеры с 30-кратным увеличением и всех систем на борту.

Новейший беспилотный летательный аппарат «Элерон-7» вот-вот расправит крылья. А в воздухе за ним уже не угнаться. Другой боец отмечает, что противник не может вычислить БПЛА, поскольку у него небольшие размеры, большая скорость и он выполняет в воздухе любые повороты, которые старший оператор задает в маршруте.

«Элерон-7» - дрон-разведчик ближнего радиуса действия. В любое время суток за счет тепловизора он способен увидеть и передать картинку по цифровому каналу связи на десятки километров.

«Этот беспилотный летательный аппарат - ближнего действия, максимальная дальность полета у него 50 километров. В режиме реального времени он передает данные с расстояния до 25 километров, до 50 - это в автономном. Самолет летает 2,5 часа. <...> Рабочая высота - 1000-1500 метров. В принципе, видно все хорошо в условиях ясной погоды», - поделился военнослужащий ВС РФ.

На подготовку ушли какие-то минуты. Запущен компрессор пусковой установки - она вытолкнет беспилотник в небо со стартовой скоростью 20 метров в секунду. И вот миниатюрный «Элерон-7» растворяется в тумане.

Дальше его ведут уже с наземной станции слежения. Вся картинка на мониторе. Оператор опытным взглядом, а такими дронами в данном месте управляют исключительно военнослужащие по контракту, определяет цель.