РГГУ предложил ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях

В вузе предложили внедрить данную меру после информации о том, что студент РГГУ защитил диплом благодаря нейросети ChatGPT.

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Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) выступил за ограничения доступа к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях из-за его возможного негативного влияния на учебный процесс. Таким образом в образовательном учреждении отреагировали на сообщения в Сети о том, что студент РГГУ защитил диплом, который был написан за 24 часа при помощи нейросети ChatGPT.

«Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы вуза.

Студенту удалось написать первую версию диплома всего за 11 часов. После ряда правок от научного руководителя, молодой человек доработал ВКР с помощью чат-бота, в результате чего оригинальность работы составила 82%. При этом на защите студент получил отметку «удовлетворительно».

Напомним, нейросеть ChatGPT быда запущенга компанией OpenAI в 2022 году. Искусственный интеллект оказался способен не только отвечать на самые сложные вопросы, выполнять финансовые расчеты, писать программы, но и даже создавать музыку.