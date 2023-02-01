В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РГГУ предложил ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях

Елизавета Потейчук
16:58 01.02.2023
В вузе предложили внедрить данную меру после информации о том, что студент РГГУ защитил диплом благодаря нейросети ChatGPT.
РГГУ предложил ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях
© Фото: Felix Kästle, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) выступил за ограничения доступа к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях из-за его возможного негативного влияния на учебный процесс. Таким образом в образовательном учреждении отреагировали на сообщения в Сети о том, что студент РГГУ защитил диплом, который был написан за 24 часа при помощи нейросети ChatGPT.

«Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы вуза.

Студенту удалось написать первую версию диплома всего за 11 часов. После ряда правок от научного руководителя, молодой человек доработал ВКР с помощью чат-бота, в результате чего оригинальность работы составила 82%. При этом на защите студент получил отметку «удовлетворительно».

Напомним, нейросеть ChatGPT быда запущенга компанией OpenAI в 2022 году. Искусственный интеллект оказался способен не только отвечать на самые сложные вопросы, выполнять финансовые расчеты, писать программы, но и даже создавать музыку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:40 В стране и мире
Глава СБУ заявил, что массовые обыски на Украине выполняются по заданию Зеленского
17:27 В стране и мире
Видео
Путин: льготная ипотека для новых регионов повысит темпы восстановления городов и поселков
16:58 В стране и мире
РГГУ предложил ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях
16:27 В стране и мире
Видео
Восемь россиян пострадали при сходе лавины в Индии
14:47 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинских цехов по производству снарядов в Сумской области
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.