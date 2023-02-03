В стране и мире Глава ЦРУ предрек предстоящие полгода критическими для конфликта на Украине Марина Крижановская Уильям Бернс считает, что ближайшие шесть месяцев будут особо трудными и переломными для украинского конфликта. © Фото: Александр Гальперин РИА Новости Читайте нас на: В Соединенных Штатах предрекли следующие шесть месяцев для украинского конфликта критическими. С данным мнением выступил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Он выступил в университете Джорджтауна. Его заявление приводит РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CBS News. Немногим ранее врио главы Донецкой республики Игорь Кимаковский сказал, что украинские боевики несут существенные потери в районе Кременной. Он добавил, что на линии фронта достаточно тяжелая ситуация, националисты пробуют контратаковать. Кимаковский отметил, что в районе Кременной противник пробовал провести контратаку несколькими малыми группами. Экспертное мнение и аналитика