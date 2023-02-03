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Глава ЦРУ предрек предстоящие полгода критическими для конфликта на Украине

Марина Крижановская
02:51 03.02.2023
Уильям Бернс считает, что ближайшие шесть месяцев будут особо трудными и переломными для украинского конфликта.
Глава ЦРУ предрек предстоящие полгода критическими для конфликта на Украине
© Фото: Александр Гальперин РИА Новости
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В Соединенных Штатах предрекли следующие шесть месяцев для украинского конфликта критическими. С данным мнением выступил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Он выступил в университете Джорджтауна. Его заявление приводит РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CBS News.

Немногим ранее врио главы Донецкой республики Игорь Кимаковский сказал, что украинские боевики несут существенные потери в районе Кременной.

Он добавил, что на линии фронта достаточно тяжелая ситуация, националисты пробуют контратаковать. Кимаковский отметил, что в районе Кременной противник пробовал провести контратаку несколькими малыми группами.

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