В ДНР сообщили о существенных потерях украинских боевиков в районе Кременной

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Несмотря на то, что на передовой сейчас сложная ситуация, в попытках провести контратаку в районе Кременной украинские боевики несут большие потери как в живой силе, так и в технике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Достаточно тяжелая ситуация на линии фронта, противник пробует контратаковать. Например, в районе Кременной, где держит оборону 237-й десантно-штурмовой полк, вчера противник пробовал контратаковать несколькими малыми группами», - добавил Кимаковский в эфире Первого канала.

Ранее в Минобороны РФ заявили о продолжении наступательных действий российских войск на Донецком направлении. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование украинских боевиков стоит перед нелегким выбором, какой город оставить - Артемовск или Часов Яр.