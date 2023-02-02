Пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках в Севастополе

© Видео: МЧС РФ © Фото: Василий Батанов, РИА Новости

Пять человек погибли при возгорании строительных бытовок в Севастополе. Инцидент произошел в Балаклавском округе города. Об этом сообщили экстренные службы региона.

«Произошло возгорание строительных бытовок на улице Нефтяная. По предварительной информации, погибли 5 человек», - цитирует РИА Новости собеседника.

Также сообщается, что удалось ликвидировать открытое горение на площади 200 квадратных метров. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работают спасатели.