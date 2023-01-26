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Bloomberg: ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель

Сергей Лебедев
19:30 26.01.2023
В Евросоюзе обсуждают и возможность ограничения стоимости мазута.
Bloomberg: ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель
© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
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В Евросоюзе изучают возможность введения лимита цен на дизельное топливо, экспортируемое из России. Для него предлагают установить «потолок» на уровне 100 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз изучает план по ограничению цены на экспорт переработанного российского топлива, торгующегося с премией, например дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель», - говорится в публикации

Также в ЕС обсуждается возможность установления лимита цен на мазут, торгующийся со скидкой, на уровне 45 долларов. 

Напомним, в конце прошлого страны коллективного Запада договорились о введении предельных закупочных цен на российскую нефть в $60 за баррель. Официальная Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобного шага.

Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки топлива в эти страны. Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года. 

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