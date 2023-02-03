Председатель ПСБ Фрадков сообщил о планах банка расширить спектр услуг в ЛНР

Кроме того, замглавы Минфина РФ Моисеев отметил, что министерство будет добиваться ускорения полной интеграции новых регионов в финансовый сектор страны.

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Председатель ПСБ Петр Фрадков заявил, что кредитная организация планирует поэтапно расширять спектр банковских услуг, предоставляемых на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Такое заявление Фрадков сделал по итогам подписания с врио председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерием Кравченко договора купли-продажи ООО «ПСБ Луганск».

«Сеть обслуживания банка кратно вырастет, и без объединения усилий с таким серьезным банком, который работает в Луганской Народной Республике, как Государственный банк ЛНР, это было бы очень сложно, поэтому мы договорились сейчас с руководством республики о том, что мы объединяем усилия», - сказал Фрадков.

Вместе с тем заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев подчеркнул, что Минфин будет добиваться ускорения полной интеграции новых регионов в финансовый сектор страны.

«Будем добиваться, чтобы интеграция новых четырех субъектов в полном объеме в финансовый сектор произошла как можно скорее», - сказал он в комментарии по итогам встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

По словам Моисеева, правительство России и Минфин поставили задачу обеспечить в новых российских субъектах доступность банковских, страховых и других финансовых услуг на тех же условиях, в том же объеме и по тем же тарифам, что и в остальных регионах.

«Сейчас этого, к сожалению, нет, только все это начинает развиваться. Но мы, конечно, будем этим заниматься. И это, безусловно, наш важнейший приоритет», - резюмировал замглавы Минфина.

Напомним, ПСБ объявил о покупке банков Донецкой и Луганской народных республик. Как отметил Петр Фрадков, приобретение кредитных организаций позволит значительно укрепить позиции ПСБ в ЛДНР.