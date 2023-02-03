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ПСБ объявил о покупке банков Донецкой и Луганской народных республик

Елизавета Потейчук
18:37 03.02.2023
За время работы ПСБ на территории ЛДНР на обслуживание в банк перешло свыше 300 тысяч физических и около 16 тысяч юридических лиц.
ПСБ объявил о покупке банков Донецкой и Луганской народных республик
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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ПСБ приобретает ООО «ПСБ Донецк» и ООО «ПСБ Луганск» - кредитные учреждения, принадлежащие Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующие договоры купли-продажи председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Фонда государственного имущества ДНР Сергей Кайда и врио председателя - заместитель председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерий Кравченко подписали в присутствии врио главы ДНР Дениса Пушилина, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

Сделки были совершены для исполнения указа президента России, который предполагает продажу ПСБ 100% долей этих кредитных учреждений и дальнейшее присоединение их к ПСБ.

Приобретение кредитных организаций позволит значительно укрепить позиции ПСБ в ЛДНР: сеть обслуживания банка в регионах вырастет почти вдвое и превысит 350 офисов продаж по всей территории ДНР и ЛНР. Клиентская база составит порядка трех миллионов физических и свыше 17 тысяч юридических лиц.

«С приобретением банков ПСБ кратно расширит региональное покрытие, став надежным финансовым партнером еще большему числу граждан, организаций и компаний. В наших планах - поэтапное расширение спектра оказываемых услуг, предоставление банковских продуктов на максимально привлекательных и гибких условиях, а также содействие дальнейшему укреплению финансово-экономической системы Донецкой и Луганской народных республик», - прокомментировал Петр Фрадков.

ПСБ - первая в РФ кредитная организация, которая начала комплексное банковское обслуживание физических и юридических лиц в ДНР и ЛНР. При этом она поступательно развивает свое присутствие в республиках, повышая качество и доступность финансовых сервисов.

За время работы ПСБ на территории регионов на обслуживание в банк перешло более 300 тысяч физических и почти 16 тысяч юридических лиц. Открыто более 480 тысяч счетов гражданам и более 16 тысяч счетов клиентам из малого и среднего бизнеса, физлицам выдано более 250 тысяч карт, включая зарплатные карты, и около 15 тысяч - бизнесу.

Офисная сеть ПСБ на территории ДНР и ЛНР охватывает 60 населенных пунктов и представлена более чем 160 отделениями, куда жители и бизнес могут обратиться за широким перечнем продуктов и услуг. Порядка 200 банкоматов позволяют проводить операции по снятию и внесению наличных, совершать платежи и переводы, а также сервисные операции.

Ранее ПСБ начал выдавать социальную карту «Для своих» в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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