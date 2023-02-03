Захарова отметила, что США используют украинизацию ЕС для устранения Европы

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Европейский союз посредством украинизации внешней и внутренней политики подыгрывает США, которые таким способом избавляются от Европы как соперника, оставляя ЕС один на один с украинской «черной дырой».

«Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой"», - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что коррумпированные киевские элиты постоянно нуждаются во вливаниях. Захарова выразила мнение, что если еврочиновники задумываются о благополучии своих граждан, то им необходимо прекратить «выбрасывать деньги на ветер агрессивных планов Киева, подорвавших безопасность и стабильность на европейском континенте».

Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что Саммит Евросоюз - Украина интересен с той точки зрения, что в ЕС с подозрением относятся к втаскиванию Украины в организацию. По мнению эксперта, саммит спровоцирует дистанцирование стран Европы от участия в дальнейшей поддержке Украины.