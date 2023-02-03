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Боец ВС РФ рассказал, как трижды «выживал» после «гибели»

Вероника Волосунова
18:59 03.02.2023
По словам бойца с позывным «Зенит», его родные не сомневались, что он жив.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Российский военнослужащий рассказал, что после того, как его документы попали в руки украинских боевиков, его близким начали поступать звонки с сообщениями о его так называемой гибели. Однако родные не поддались провокациям и продолжали верить, что он жив.

Документы бойца ВС РФ попали в руки украинских националистов после того, как автомобильная колонна попала под артиллерийский удар. Была уничтожена машина бойца, в ней и остались документы.

Спустя время украинские боевики объявили бойца погибшим, опубликовали его фотографии на интернет-ресурсах и начали звонить родным, чтобы сказать о его гибели.


«Я родом из деревни, нас воспитывали любить свою Родину и ни на что ее не менять», - заключил боец.

Всего родным поступило три звонка. «Зенит» добавил, что близкие были уверены, что с ним все хорошо.

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