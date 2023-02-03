Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров

Он также отметил, что выполняет свою работу на автомате - как должен.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский сапер с позывным «Февраль» в зоне СВО рассказал, что во время боевых действий, когда по ним могут стрелять танки и минометы, он ничего не боится и просто выполняет свою работу.

Он также отметил, что во время операции выполняет все действия на автомате. Среди задач саперов минирование, разминирование, проведение разведки минирования. Если противник обнаруживает их, то открывает огонь.

«Когда мы в полях, бывает, работает танк по нам, минометы, вылетают квадрокоптеры - ничего, справляемся», - рассказал позывной «Февраль».

В заключение сапер передал привет жене и детям, маме и всем друзьям.

«Скоро вернусь домой, мы победим! Все будет хорошо, пускай не переживают!», - добавил он.

Ранее украинские боевики артиллерией разнесли рынок в Горловке. На кадрах, предоставленных съемочной группой «Звезды», видно, что на рынке были исключительно товары народного потребления - в основном обычная гражданская одежда.