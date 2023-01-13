В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ПСБ начал выдавать социальную карту «Для своих» в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Ян Брацкий
15:07 13.01.2023
Оформить и получить социальную карту «Для своих» можно в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. 
ПСБ начал выдавать социальную карту «Для своих» в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

ПСБ начал выдавать социальную карту «Для своих» жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, расширив спектр платежных инструментов и социально-значимых финансовых сервисов для населения новых регионов России. 

Карта «Для своих» обладает широким функционалом - это не только универсальная карта для безналичной оплаты товаров и услуг, но и инструмент социальной защиты - карта обеспечивает бесперебойную выплату пенсий и социальных пособий, по ней также можно делать переводы близким, оплачивать услуги ЖКХ, сотовых операторов и многое другое.

Карта выпускается и обслуживается бесплатно, также клиенты могут подключить бесплатную услугу смс-информирования. Кроме того, по карте можно без комиссии снимать денежные средства в банкоматах ПСБ и банков-партнеров на территории Российской Федерации.  

Оформить и получить социальную карту «Для своих» можно за несколько минут в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. 

ПСБ - первый системно значимый федеральный банк, который начал работать на новых территориях, в кратчайшие сроки развернув широкую сеть отделений для комплексного обслуживания населения и бизнеса. Сегодня размер сети ПСБ на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей превышает 200 отделений. Банк продолжает поэтапно расширять спектр финансовых продуктов и услуг и активно участвует в развитии современной социально-экономической и платежной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойную выплату пенсий и пособий и способствуя восстановлению уровня жизни населения и экономики новых регионов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:53 В стране и мире
Улица Пушкина в Первомайском Харьковской области переименована в улицу Сковороды
15:45 В стране и мире
Бундестаг напомнил, что без разрешения Берлина передавать Киеву немецкие танки незаконно
15:24 В стране и мире
Путин поручил представить предложения по демобилизации врачей
15:00 В стране и мире
Ходорковский* оштрафован за нарушение правил маркировки физлица-иноагента
13:39 Армия
Видео
В МО РФ сообщили, что взятие Соледара стало возможным благодаря работе авиации, ракетных войск и артиллерии
Популярное
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.