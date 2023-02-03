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Bloomberg: США требуют от Турции прекращения экспорта товаров в Россию

Вероника Волосунова
17:42 03.02.2023
Такое заявления было сделано в ходе третьего за год визита высокопоставленных чиновников Минфина США в Турцию, что усиливает давление на Анкару.
Bloomberg: США требуют от Турции прекращения экспорта товаров в Россию
© Фото: Diego Cupolo, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Правительство Вашингтона пытается убедить Турцию остановить поставки товаров в Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США сказали Турции остановить поток товаров в Россию», — следует из материала.

По информации источников агентства, соответствующее заявления было сделано на встрече в Турции на текущей неделе. Встречи замминистра финансов США Брайана Нельсона с турецкими чиновниками прошли в четверг и пятницу. Центральной темой обсуждения стало беспокойство Вашингтона по поводу роста турецкого экспорта в Россию, объем которого с марта по октябрь 2022 года составил около 800 миллионов долларов. Говорили также об американских товарах.

В Bloomberg отметили, что Нельсон стал третьим высокопоставленным чиновником Минфина США, посетившим Турцию за год. Таким образом Соединенные штаты пытаются усилить давление на Анкару и заставить следовать американским санкциям. Предполагается, что визиты в страну продолжатся. Ранее в Турции отмечали, что не следуют антироссийским санкциям, поскольку такие действия ударят по экономке страны.

Напомним, глава МВД Турции призвал США убрать «свои грязные руки» от страны. Он сообщил, что ему известно о ранее сделанных и планируемых Соединенными штатами шагах взбудоражить Турцию. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган смог «испортить их игру». 

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