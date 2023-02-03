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Глава МВД Турции призвал США убрать «свои грязные руки» от страны

Вероника Волосунова
15:41 03.02.2023
Он также заявил, что США управляют Европой.
Глава МВД Турции призвал США убрать «свои грязные руки» от страны
© Фото: Anne Pollmann, dpa, Globallookpress
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Соединенные штаты управляют Европой и пытаются взбудоражить Турцию, об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«Каждый американский посол задается вопросом, как я могу навредить Турции. Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой», - заявил он.

По его словам, Европой правительство Вашингтона не ограничилось. Навести свои порядки Соединенные штаты хотели и в Турции. Для этого они давали определенные задания журналистам. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган смог «испортить их игру». Он добавил, что знает, какие шаги в Вашингтоне уже сделали и планируют сделать, чтобы взбудоражить Турцию. В связи с чем Сулейман Сойлу призвал США «убрать свои грязные руки» от страны.

В пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выдвинул обвинения к ряду стран Запада, которые закрыли в стране консульства по причине угрозы безопасности, в невыполнении союзнических обязательств. При это во внешнеполитическом ведомстве заверили, что охрана всех дипучреждений в Турции предоставляется в соответствии с международными соглашениями.

Ранее Соединенные штаты предупредили своих граждан о возможных терактах в центре Стамбула. Как сообщили в американском посольстве, целями террористов могут стать церкви, синагоги и  другие популярные места у туристов.

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