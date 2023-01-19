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Депутат ГД РФ Бутина заявила, что будет добиваться полного оправдания шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Игнат Далакян
19:50 19.01.2023
Мария Бутина отметила, что освобождение журналиста заслуживает внимания на самом высоком международном уровне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Член международного комитета Государственной думы Российской Федерации Мария Бутина в беседе со «Звездой» рассказала, что считает арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема героем.

«Сегодня с коллегами в Госдуме подняли вопрос защиты Марата Касема, и должна сказать, что мы считаем, что нашего соотечественника - шеф-редактора Sputnik Литва - должны немедленно освободить, поскольку он не совершил никаких правонарушений. Считаем его героем, потому что несмотря на те риски, на которые он, безусловно, шел, говоря правду и работая в недружественной России стране, являясь гражданином Латвии, он, в любом случае, отстаивал правдивую позицию, поддерживал президента России, специальную военную операцию и правду о Великой Отечественной войне», - сказала Бутина.

Депутат ГД РФ заявила, что будет добиваться полного его оправдания и освобождения.

«В любом случае он и наши коллеги будут говорить о том, что правда есть правда и в ней есть сила», - заявила депутат Госдумы.

Мария Бутина считает, что освобождение журналиста увенчается успехом, поскольку стоит вопрос в принципе о существовании свободы прессы в мире, который заслуживает внимания на самом высоком международном уровне.

Напомним, 30 декабря Марат Касем приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Журналист является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва.

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