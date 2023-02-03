«Это отдельная единица»: стилист Лисовец о вкладе Пако Рабана в индустрию моды

Стилист отметил, что многие дизайнеры лишь перенимали приемы Рабана, так как ничего не могли придумать сами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Vladimir Lukjanov,Russian Look, Globallookpress

Известный российский персональный стилист Владислав Лисовец прокомментировал «Звезде» смерть французского модельера Пако Рабана. По словам Лисовца, Рабан был единственным в мире моды кутюрье, который умело работал с металлом в одежде и внедрял его в индустрию.

«Он стал в этом самым первым и в общем-то последним. Все остальные просто повторяли его приемы и ничего не могли придумать нового, он делал это виртуозно, не всегда это было носибельно, но это было эффектно», - отметил стилист.

Лисовец также подчеркнул, что Пако Рабан - это отдельная еденица, инноватор в мире моды, который активно прибегал к металлу в создании образов.

Напомним, о смерти Пако Рабана стало известно вечером 3 февраля. Дизайнер испанского происхождения скончался в возрасте 88 лет.