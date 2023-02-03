В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Это отдельная единица»: стилист Лисовец о вкладе Пако Рабана в индустрию моды

Елизавета Потейчук
17:13 03.02.2023
Стилист отметил, что многие дизайнеры лишь перенимали приемы Рабана, так как ничего не могли придумать сами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Vladimir Lukjanov,Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Известный российский персональный стилист Владислав Лисовец прокомментировал «Звезде» смерть французского модельера Пако Рабана. По словам Лисовца, Рабан был единственным в мире моды кутюрье, который умело работал с металлом в одежде и внедрял его в индустрию.

«Он стал в этом самым первым и в общем-то последним. Все остальные просто повторяли его приемы и ничего не могли придумать нового, он делал это виртуозно, не всегда это было носибельно, но это было эффектно», - отметил стилист.

Лисовец также подчеркнул, что Пако Рабан - это отдельная еденица, инноватор в мире моды, который активно прибегал к металлу в создании образов.

Напомним, о смерти Пако Рабана стало известно вечером 3 февраля. Дизайнер испанского происхождения скончался в возрасте 88 лет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
WWD: умер французский модельер Пако Рабан
15:03 Армия
МО РФ: российские войска впервые уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS
14:14 В стране и мире
Видео
Путин обсудил борьбу с терроризмом на оперативном совещании Совбеза
12:43 В стране и мире
Песков назвал уткой новость о том, что ЦРУ предлагало отдать России 20% Украины
11:34 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала жителя Симферополя за призывы к убийству полицейских
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.