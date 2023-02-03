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WWD: умер французский модельер Пако Рабан

Елизавета Потейчук
16:50 03.02.2023
Причина смерти известного кутюрье не раскрывается.
WWD: умер французский модельер Пако Рабан
© Фото: Vladimir Lukjanov, Russian Look, Globallookpress
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Французский модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни. Как сообщает издание WWD, его кончину подтвердила испанская группа Puig, контролирующая модный дом Paco Rabanne и парфюмерный бизнес модельера.

Отмечается, что дизайнер испанского происхождения умер во Франции. Причина смерти кутюрье пока не раскрывается.

Пако Рабан  является основателем собственного дома высокой моды Paco Rabanne. Его имя стало синонимом революции в мире моды 1960-х годов. Рабан написал пять книг о своем творчестве. Помимо одежды Пако Рабан выпускал парфюм и пробовал писать картины, которые получили одобрение от сюрреалиста Сальвадора Дали.

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