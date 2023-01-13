Еврокомиссары в начале февраля приедут в Киев для обсуждения вступления Украины в ЕС

Коллегия ЕК обсудит с украинским правительством досье, связанные с подготовкой вступления в Евросоюз.

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Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля для обсуждения процесса подготовки Украины к вступлению в Евросоюз. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля», — цитирует ее ТАСС.

Фон дер Ляйен отметила, что на встрече с украинским правительством планируется обсудить «все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС».

Ранее Брюссель подтвердили, что 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина — Евросоюз. Как ранее анонсировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, основными темами саммита станут перспективы официального Киева вступить в ЕС, «формула мира» Владимира Зеленского и антироссийские санкции.