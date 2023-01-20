В МИД РФ заявили о скрытном спонсорстве ИГИЛ* со стороны США

Англосаксы делают все, чтобы мир не установился, пытаясь отомстить за «позорное военно-политическое поражение в Афганистане», считает Замир Кабулов.

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Россия обладает сведениями, что США предпринимают попытки установить контакты с противниками нынешних афганских властей и тайно спонсируют террористическую организацию «Исламское государство»*. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, отвечая на вопрос, есть ли данные, что США устанавливают связи с силами, создающими военное сопротивление властям в Афганистане.

«Да, такие данные есть, они это делают не во благо, а во вред, поскольку им очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане, и в отместку они делают все, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился», - сказал Кабулов в эфире канала «Россия 24».

Ранее в Стамбуле задержали боевиков ИГИЛ*, планировавших теракт в новогоднюю ночь. Подозреваемые пытались скрыться от полиции, но правоохранительным органам удалось прострелить колеса их автомобиля.



* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.