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Угрожавший убить королеву Елизавету II признал свою вину

Елизавета Потейчук
14:52 03.02.2023
В 2021 году Джасвант Синг Чаил ворвался с арбалетом на территорию Виндзорского замка, где королева отмечала Рождество в кругу семьи.
Угрожавший убить королеву Елизавету II признал свою вину
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Мужчина, который угрожал убить Елизавету II, признал свою вину в суде по закону о государственной измене. Отмечается, что приговор Джасванту Сингу Чаилу будет вынесен 31 марта.

Как сообщает газета Independent, мужчина подключился к судебному заседанию по видеосвязи из психиатрической больницы. Таким образом, Чаил признал себя виновным, согласившись с тем, что он «умышленно изготовил или имел при себе заряженный арбалет с намерением использовать его, чтобы ранить личность ее величества королевы Елизаветы II или напугать ее величество».

В 2021 году 21-летний Джасвант Синг Чаил был задержан после проникновения на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании отмечала Рождество с семьей. Мужчина был вооружен арбалетом. Накануне инцидента Чаил отправил друзьям видео с оружием в руках и заявил о намерении «убить королеву Елизавету II» в отместку за Амритсарскую бойню, совершенную британскими колониальными войсками в Индии в 1919 году.

Напомним, королева Британии Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Как заявили в Букингемском дворце, монарх скончалась в шотландском замке Балморал, где Елизавета II находилась последнее время.

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