Так, будут отменены ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в регионах.

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Президент России Владимир Путин подписал постановление о внесении изменений в указ об уровнях террористической опасности от 2012 года. Об этом следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", <...> и в Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, <...> изменения», - говорится в документе.

В соответствии с новыми измнениями, в указе исключается информация о сроках, на которые устанавливаются уровни террористической опасности в регионах. Был исключен восьмой пункт, который гласит, что «уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток».

Всего выделяется три уровня террористической опасности по нарастающей. Синий, являющийся повышенным, может ввести председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте РФ. Обычно таким человеком является его глава. Затем он должен проинформировать председателя Национального антитеррористического комитета. Желтый уровень, являющийся высоким, вводят в регионе, если есть подтверждения о возможном теракте. Такой уровень действует с весны прошлого года в нескольких регионах федерации, которые имеют общую границу с Украиной. Красный уровень, являющийся критическим, может ввести только председатель НАК.

Из указа также следует, что председатель НАК может устанавливать в регионах тот или иной уровень опасности, даже если он отличается от увроня, который определил председатель комиссии в соответствующем регионе РФ.

Также в указе разрешено проведение досмотров автомобилей, которые пересекают регионы с установленным желтым уровнем террористической опасности. Ранее такие действия разрешались только при красном уровне.

Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что борьба с терроризмом должна вестись без двойных стандартов. По его словам, «некоторые из западных коллег» грешат попытками заигрывать с террористическими группировками.