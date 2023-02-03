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Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы

Екатерина Радомская
Анастасия Бобылева
14:17 03.02.2023
Дышать газом из зажигалок и баллонов смертельно опасно, а при более благоприятном исходе может привести к инвалидности ребенка. Новое увлечение петербургских подростков вызывает тревогу властей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Продажа зажигалок подросткам Петербурга может оказаться под запретом. Власти обратили внимание на угрозу, которая исходит от обычных зажигалок. Специалисты бьют тревогу: среди подрастающего поколения распространяется смертельно опасное увлечение - сниффинг.

Дети, увлекшиеся так называемым сниффингом, смертельно рискуют. Вполне реальными последствиями этого занятия могут стать инвалидность или слабоумие. Это настоящий бич последних лет в подростковой среде - зависимость от казалось бы безобидного газа в зажигалках и баллонах для портативных горелок.

«Поражается головной мозг, затрудняется обучение, концентрация внимание, становится неусидчивым на уроках. И самое страшное - это может закончиться смертельным исходом», - объясняет нарколог Алексей Казанцев.

Так, надышавшись газом, погиб сын Татьяны Гороховой. Она рассказала о своей трагедии. Когда мать пришла в больницу, Захар уже был мертв. По словам врачей, умер от отравления газом.

«В строительных магазинах продаются баллоны с газом, вот этот газ они приобрели с друзьями в этот день и решили попробовать. Для меня шок, что моего ребенка не стало от этого», - поделилась Татьяна.

В газовых баллонах находится пропан, бутан и изобутан. Они при вдыхании вытесняют из организма кислород. Наступает кислородное голодание мозга, которое становится причиной галлюцинаций, ради которых подростки и практикуют сниффинг. Последствия от этого наступают самые тяжкие.

Депутаты законодательного собрания Петербурга в качестве радикальной меры по борьбе со сниффингом предложили вообще запретить продажу несовершеннолетним газовых баллонов и зажигалок.

Законопроект уже поддержан в первом чтении. За нарушение запрета предлагается штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а юридических лиц вплоть до 300 тысяч рублей.

Подробнее смотрите в сюжета корреспондента «Звезды» Екатерины Радомской.

Ранее в Сети распространилось видео из петербургской школы, где подростки издевались над мальчиком-инвалидом.

Как выяснилось, школьники хотели стать блогерами и решили снять на видео диалог, где задают мальчику с протезами вместо ног провокационные вопросы: «Ноги у вас настоящие? А как вы их потеряли? Вы были ветераном?»

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