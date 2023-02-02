Скандальное видео о мальчике без ног в Петербургской школе оказалось «жестким розыгрышем»

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ekateringofka_ru Вконтакте

Жуткие кадры из петербургской школы, где подростки издевались над мальчиком с протезами вместо ног, оказались постановочными. Об этом сегодня заявила директор школы №173 г. Санкт-Петербург.

По словам Елены Поваровой, школьники хотели стать блогерами и вместе придумали такой шутливый диалог, который поверг в шок общественность, заинтересовал прокуратуру и Следственный комитет.

«Ребята никого не хотели обидеть, молодые люди мечтали стать блогерами и совершили необдуманный поступок. Они раскаиваются. Со всеми участниками видео и их родителями проводится индивидуальная работа с участием, обязательно педагогов-психологов», - сообщила директор учебного заведения.

Ложной оказалась и информация о том, что 10-летний ребенок с протезами приехал из Донбасса. Выяснилось, что мальчик раньше жил на Дальнем Востоке и тяжелейшую травму он получил в результате пожара. Сейчас он занимается скейтбордом и уже прославился на весь мир своими трюками. Его успехи отметил и звезда этого вида спорта - Тони Хоук. Несостоявшихся блогеров уже пристыдили за желание заработать на таком жестком видео. Идут проверки.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором школьники задавали провокационные вопросы мальчику с протезами вместо ног: «Ноги у вас настоящие? А как вы их потеряли? Вы были ветераном? Вы участвовали в "Доброе утро, Вьетнам"? Вы поскользнулись на растяжке и у вас ноги оторвало?». Видео вызвало шокирующую реакцию общественности.

Днем ранее в центре скандала оказалось высшее учебное заведение, студент которого написал диплом при помощи нейросети и защитил его на оценку «удовлетворительно». Жадан рассказал «Звезде», как ему это удалось. Позже в пресс-службе вуза сообщили, что не сталкивались ранее с таким и призвали ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях.