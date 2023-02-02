В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Скандальное видео о мальчике без ног в Петербургской школе оказалось «жестким розыгрышем»

Вероника Волосунова
21:47 02.02.2023
Школьники хотели стать блогерами и прославиться таким способом.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ekateringofka_ru Вконтакте
Читайте нас на:

Жуткие кадры из петербургской школы, где подростки издевались над мальчиком с протезами вместо ног, оказались постановочными. Об этом сегодня заявила директор школы №173 г. Санкт-Петербург.

По словам Елены Поваровой, школьники хотели стать блогерами и вместе придумали такой шутливый диалог, который поверг в шок общественность, заинтересовал прокуратуру и Следственный комитет.

«Ребята никого не хотели обидеть, молодые люди мечтали стать блогерами и совершили необдуманный поступок. Они раскаиваются. Со всеми участниками видео и их родителями проводится индивидуальная работа с участием, обязательно педагогов-психологов», - сообщила директор учебного заведения.  

Ложной оказалась и информация о том, что 10-летний ребенок с протезами приехал из Донбасса. Выяснилось, что мальчик раньше жил на Дальнем Востоке и тяжелейшую травму он получил в результате пожара. Сейчас он занимается скейтбордом и уже прославился на весь мир своими трюками. Его успехи отметил и звезда этого вида спорта - Тони Хоук. Несостоявшихся блогеров уже пристыдили за желание заработать на таком жестком видео. Идут проверки.    

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором школьники задавали провокационные вопросы мальчику с протезами вместо ног: «Ноги у вас настоящие? А как вы их потеряли? Вы были ветераном? Вы участвовали в "Доброе утро, Вьетнам"? Вы поскользнулись на растяжке и у вас ноги оторвало?». Видео вызвало шокирующую реакцию общественности.

Днем ранее в центре скандала оказалось высшее учебное заведение, студент которого написал диплом при помощи нейросети и защитил его на оценку «удовлетворительно». Жадан рассказал «Звезде», как ему это удалось. Позже в пресс-службе вуза сообщили, что не сталкивались ранее с таким и призвали ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:33 В стране и мире
Видео
Путин анонсировал продолжение работы по рассекречиванию документов времен ВОВ
21:24 В стране и мире
Видео
В Москве стартовала церемония вручения премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта»
18:24 Армия
Видео
Опубликованы кадры подготовки экипажей Т-90М «Прорыв» в Ленобласти
17:33 В стране и мире
Видео
Путин назвал Сталинградскую битву сражением за существование непокоренной страны
16:07 В стране и мире
Путин прибыл в Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградской битве
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.